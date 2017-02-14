Цены на нефть растут во вторник, Brent подорожала до $56,12 за баррель

Нефть дорожает во вторник после скачка накануне, инвесторы оценивают данные о сокращении добычи странами ОПЕК и снижение курса доллара.
Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:18 подорожали на $0,53 (0,95%) - до $56,12 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,45 (0,85%) - до $53,38 за баррель.
Как следует из расчетов "Интерфакса", страны ОПЕК, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи, выполняют свои договоренности на 93%.
Некоторые страны превысили свои квоты, в частности Саудовская Аравия снизила добычу, согласно вторичным источникам, на 598 тыс. б/с, в то время как должна была снизить ее на 486 тыс. б/с. Таким образом, страна перевыполнила обещание на 23%.
Доллар тем временем дешевеет к евро на 0,3%, до $1,0637 за евро. Слабый доллар повышает доходность инвестиций в сырьевые товары, номинированные преимущественно именно в американской валюте.
Кроме того, участники рынка ждут данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. По средним оценкам аналитиков, запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.
На предыдущей неделе добыча нефти в США была на максимуме с апреля 2016 года - 8,98 б/с. Товарные запасы нефти достигли самой высокой отметки для этого времени года за более чем три десятилетия - 508,6 млн баррелей.
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