Отставной вице-адмирал Гарвард возглавляет шорт-лист кандидатов на пост советника президента США по нацбезопасности - СМИ

Вице-адмирал в отставке Роберт Гарвард является наиболее вероятным преемником Майкла Флинна, который накануне подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности, пишут американские СМИ.

Р.Гарвард, который в 2011-2013 гг. был заместителем командующего Центральным командованием вооруженных сил США, возглавил список претендентов на пост советника национальной безопасности 13 февраля по итогам продолжительных обсуждений между ключевыми советниками президента США Дональда Трампа и членами его кабинета, сообщила во вторник газета "Вашингтон пост".

Издание отмечает, что выход отставного вице-адмирала на первую строчку в коротком списке кандидатов подтвердили два сотрудника Белого дома, пожелавшие остаться неназванными.

Они сообщили, что претендентов на место М.Флинна обсуждали министр обороны Джеймс Мэттис, министр внутренней безопасности Джон Келли, директор ЦРУ Майк Помпео, старшие советники президента Джаред Кушнер и Стивен Бэннон, а также глава администрации Райнс Примус.

Ранее Р.Гарвард рассматривался на пост заместителя главы Пентагона, но после отставки М.Флинна в окружении Д.Трампа решили, что он является достойным выбором в качестве советника по национальной безопасности.

В список претендентов также включены нынешний и.о. советника 72-летний генерал-лейтенант в отставке Джозеф Кейт Келлог и бывший глава ЦРУ генерал в отставке Дэвид Петреус.

М.Флинн покинул пост советника по нацбезопасности после того, как обнаружилось, что он дал неверную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком, сообщали американские СМИ.

Р.Гарвард в 1974 году окончил Американскую среднюю школу в Тегеране. Поступил в Военно-морскую академию, которую окончил в 1979 году. Кроме того, в его военное образование входит учеба в Школе подготовки офицеров по боевым действиям надводных сил, получил квалификацию офицера морского спецназа.

В Центральном командовании он служил под началом Дж.Мэттиса и до сих пор поддерживает с ним дружеские отношения.

При президенте США Джордже Буше-младшем Р.Гарвард одно время был директором по стратегии и вопросам обороны в Управлении по борьбе с терроризмом аппарата Совета национальной безопасности.