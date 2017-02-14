Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8358 RUR   0.0298 GBR   2.1694 TRY   0.4719

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.93 Brent   55.59

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Фев -1° 17 Фев -3°

Внешняя политика 14.02.2017 17:15

Баку призывает международное сообщество воспрепятствовать проведению «референдума» в Нагорном Карабахе – МИД Азербайджана

Официальный Баку призывает мировое сообщество оказать политическое и дипломатическое давление на Армению с целью воспрепятствования проведению так называемого "референдума по внесению конституционных изменений" сепаратистским режимом Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

"Мы призываем международное сообщество оказаться на Армению политическое и дипломатическое давление с целью воспрепятствования проведению так называемого "референдума", - отмечается в заявлении МИД.

МИД также призвал международное сообщение "заставить Армению отказаться от ненужных попыток обмана своего народа и положить конец политике оккупации и аннексии территорий Азербайджана.

Официальный Баку подчеркивает, что т.н. «референдум» является грубым нарушением Конституции Азербайджана и норм и принципов международного права, и поэтому не может иметь никакой правовой силы.

«Этот т.н. «референдум» проводится в условиях, созданных на оккупированных Арменией азербайджанских территориях с применением и угрозой применения силы против территориальной целостности Азербайджана, осуществлением этнической чистки и грубого нарушения норм и принципов международного права», - говорится в заявлении МИД АР.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, «РЕФЕРЕНДУМ», МИД

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]