Баку призывает международное сообщество воспрепятствовать проведению «референдума» в Нагорном Карабахе – МИД Азербайджана

Официальный Баку призывает мировое сообщество оказать политическое и дипломатическое давление на Армению с целью воспрепятствования проведению так называемого "референдума по внесению конституционных изменений" сепаратистским режимом Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

"Мы призываем международное сообщество оказаться на Армению политическое и дипломатическое давление с целью воспрепятствования проведению так называемого "референдума", - отмечается в заявлении МИД.

МИД также призвал международное сообщение "заставить Армению отказаться от ненужных попыток обмана своего народа и положить конец политике оккупации и аннексии территорий Азербайджана.

Официальный Баку подчеркивает, что т.н. «референдум» является грубым нарушением Конституции Азербайджана и норм и принципов международного права, и поэтому не может иметь никакой правовой силы.

«Этот т.н. «референдум» проводится в условиях, созданных на оккупированных Арменией азербайджанских территориях с применением и угрозой применения силы против территориальной целостности Азербайджана, осуществлением этнической чистки и грубого нарушения норм и принципов международного права», - говорится в заявлении МИД АР.

Р.Бабаев