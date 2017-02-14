Румынский сенат единогласно поддержал отмену поправок в Уголовный кодекс страны

Сенат Румынии единогласно поддержал правительственную инициативу по отмене планов внесения поправок в Уголовный кодекс страны, которые спровоцировали массовые протесты населения, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, 118 членов Сената проголосовали за отмену планов внесения поправок, ни один из парламентариев не проголосовал против.

Массовые протесты в Румынии начались после того, как кабинет министров выступил с рядом поправок к законам страны. В результате на свободу могут выйти люди, осужденные за коррупцию и махинации, при которых сумма ущерба в рамках одного дела составляет менее $48 тыс. Оппозиция расценила их как большой шаг назад для румынского общества с тех пор, как Румыния стала членом ЕС в 2007 году.