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Внутренняя политика 14.02.2017 17:31

Парламент Азербайджана принял новую редакцию закона «О военном положении», предусматривающий применение военной цензуры в случае военного положения

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял во вторник новую редакцию закона «О военном положении», сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Предыдущий Закон «О военном положении» Азербайджана был принят в 1994 году и содержит 17 статей. Новый законопроект включает в себя шесть частей и 27 статей.

Закон «О военном положении» в новой редакции предусматривает введение, продление, отмену военного положения на территории всей страны и в отдельных ее регионах. В законодательном акте приводятся правила обеспечения режима военного положения, говорится об обеспечении прав физических и юридических лиц в условиях военного времени, а также гражданской и территориальной обороны, характере действий размещенных вдоль линии фронта военных частей, ведении пропаганды в прифронтовой зоне.

Также закон обосновывает причины, цели и основания объявления военного положения.

Согласно приведенным в законе положениям, военное положение может быть объявлено в случае фактической оккупации какой-либо части республики, объявления иностранным государством войны Баку, возникновения реальной угрозы военного нападения на Азербайджан, угрозу объявления или взятия в блокаду определенной части страны.

Военное положение может быть объявлено распоряжением президента Азербайджана, в соответствии со статьями 109 и 111 Конституции страны.

Закон «О военном положении» предусматривает также применение военной цензуры, применяемой в Азербайджане в случае объявления военного положения. Согласно статье 1.0.3 закона, военная цензура представляет собой предварительное согласование сообщений и материалов средствами массовой информации с органами военного управления и государственными органами и должностными лицами, а также осуществление контроля над перепиской, телерадиовещанием, телефонными и радио переговорами с целью недопущения распространения сведений, содержащих государственную тайну.

Р.Бабаев

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Тэги: ВОЕННОЕ, ПОЛОЖЕНИЕ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]