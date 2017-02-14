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Олланд призвал французов проявлять уважение к полиции и правосудию

Президент Франции Франсуа Олланд во вторник во время визита в департамент Сен-Сен-Дени, где продолжаются протесты против произвола полиции, заявил о необходимости проявлять уважение к сотрудникам правоохранительных и судебных органов.

"Невозможно жить вместе, если нет взаимного уважения. В частности, речь идет об уважении, которое мы должны проявлять по отношению к полиции и правосудию", - сказал Ф.Олланд.

Как сообщалось, протесты, которые сопровождаются беспорядками, начались в пригороде Парижа Оне-су-Буа на прошлой неделе.

Участники акций протестов бросают в стражей порядка камни, петарды, бутылки с зажигательной смесью, поджигают автомобили. За несколько дней стражи порядка задержали десятки человек.

Причиной беспорядков стало дело о полицейском произволе, в ходе которого сотрудники полиции во время ареста в пригороде Парижа изнасиловали 22-летнего социального работника по имени Тео. В результате молодой человек получил серьезные травмы. Один полицейский был арестован по обвинениям в изнасиловании, еще троим выдвинуты обвинения в нападении.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БЕСПОРЯДКИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]