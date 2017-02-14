Олланд призвал французов проявлять уважение к полиции и правосудию

Президент Франции Франсуа Олланд во вторник во время визита в департамент Сен-Сен-Дени, где продолжаются протесты против произвола полиции, заявил о необходимости проявлять уважение к сотрудникам правоохранительных и судебных органов.
"Невозможно жить вместе, если нет взаимного уважения. В частности, речь идет об уважении, которое мы должны проявлять по отношению к полиции и правосудию", - сказал Ф.Олланд.
Как сообщалось, протесты, которые сопровождаются беспорядками, начались в пригороде Парижа Оне-су-Буа на прошлой неделе.
Участники акций протестов бросают в стражей порядка камни, петарды, бутылки с зажигательной смесью, поджигают автомобили. За несколько дней стражи порядка задержали десятки человек.
Причиной беспорядков стало дело о полицейском произволе, в ходе которого сотрудники полиции во время ареста в пригороде Парижа изнасиловали 22-летнего социального работника по имени Тео. В результате молодой человек получил серьезные травмы. Один полицейский был арестован по обвинениям в изнасиловании, еще троим выдвинуты обвинения в нападении.
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