Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество в области военной медицины

Начальник Главного медицинского управления министерства обороны Азербайджана генерал-майор медслужбы Натиг Алиев встретился представителем Европейского Командования США Уильямом Самнером.
«В ходе встречи стороны обсудили проекты, реализованные по сегодняшний день в области военной медицины, а также программы по предотвращению распространения оружия массового поражения, ответным мерам по инцидентам, связанным с опасными веществами и подготовке к стихийным бедствиям»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ф.Исазаде
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