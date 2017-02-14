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Внешняя политика 14.02.2017 17:42

Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество в области военной медицины

Начальник Главного медицинского управления министерства обороны Азербайджана генерал-майор медслужбы Натиг Алиев встретился представителем Европейского Командования США Уильямом Самнером.

«В ходе встречи стороны обсудили проекты, реализованные по сегодняшний день в области военной медицины, а также программы по предотвращению распространения оружия массового поражения, ответным мерам по инцидентам, связанным с опасными веществами и подготовке к стихийным бедствиям»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]