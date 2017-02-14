Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество в области военной медицины

Начальник Главного медицинского управления министерства обороны Азербайджана генерал-майор медслужбы Натиг Алиев встретился представителем Европейского Командования США Уильямом Самнером.

«В ходе встречи стороны обсудили проекты, реализованные по сегодняшний день в области военной медицины, а также программы по предотвращению распространения оружия массового поражения, ответным мерам по инцидентам, связанным с опасными веществами и подготовке к стихийным бедствиям»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ф.Исазаде