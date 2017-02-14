Пакистан планирует увеличить закупки российских вооружений - пакистанский министр обороны

Исламабад рассчитывает на расширение военно-технического сотрудничества с Россией, заявил министр обороны Пакистана Хавадж Мухаммад Асиф.
"Наши отношения в сфере военно-технического сотрудничества прошли большой путь за последние пять лет. С каждым днем они улучшаются. Мы проводили и планируем проводить еще больше переговоров в этой сфере и закупать больше российских вооружений", - сказал Х.Асиф "Интерфаксу".
Он напомнил, что Россия и Пакистан заключили контракт на поставку вертолетов в 2015 году.
"Контракт есть, и мы развиваем и расширяем сотрудничество между Россией и Пакистаном, и через месяцы и годы наше сотрудничество расширится",- заключил министр обороны.
На вопрос о том, поставит ли Россия Пакистану самолеты Су-35, министр обороны ответил, что "есть контракт по вертолетам, но по самолетам пока нет". "Но мы находимся в поиске воздушных платформ, которые могли бы закупить в будущем", - добавил он.
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