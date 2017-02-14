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ЕСПЧ запретил России депортировать гражданина Сирии с просроченной визой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу гражданина Сирии против России, запретив возвращать его на родину, говорится в коммюнике суда, распространенном во вторник.

Как отмечается в документе, в данном случае российскими властями была нарушена статья 2 (право на жизнь) и статья 3 (запрет пыток) Европейской конвенции по правам человека.

По мнению суда, истец не может быть депортирован, поскольку ему невозможно гарантировать безопасность в Сирии из-за продолжающихся там боевых действий.

Сириец, имя которого не раскрывается, прибыл в Россию в 2011 году по временной туристической визе. Впоследствии он создал семью с российской гражданкой, но был задержан в феврале 2015 года из-за того, что срок визы истек. Власти РФ отказали ему в предоставлении убежища и намеревались его депортировать, после чего сириец исчерпал все внутренние средства защиты и обратился в ЕСПЧ.

В соответствии с вердиктом суда, истцу должен быть возмещен моральный ущерб в размере 7,5 тыс. евро, а также выплачены 1,5 тыс. евро в качестве возмещения судебных расходов.

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Тэги: ЕСПЧ, РОССИЯ, СИРИЕЦ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]