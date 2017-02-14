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СНГ 14.02.2017 21:15

В Минобороны РФ раскритиковали доклад HRW, в котором сирийские войска обвиняются в применении химоружия в Алеппо в 2016 году

В Минобороны России заявляют, что очередной доклад Human Rights Watch (HRW) о якобы применения сирийскими войсками в Алеппо в 2016 году химического оружия разрушают и без того неоднозначную репутацию организации.

"Подобные доклады, подготовленные дилетантами со ссылкой на данные соцсетей и рассказы неведомых анонимных свидетелей по телефону, разрушают и без того неоднозначную репутацию Human Rights Watch", - заявил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

При этом он отметил, что если бы HRW действительно хотела бы разобраться с применением химоружия в Сирии, то надо было начать с применения боевиками в октябре 2016 года в населенном пункте Марат-Ум-Хауш боевого отравляющего газа - иприта.

"У данного преступления есть реальные свидетели, в том числе российские и иностранные журналисты, реальные пострадавшие с конкретными именами, реальные обнаруженные боеприпасы с остатками иприта и пробами грунта", - отметил И.Конашенков.

Он напомнил, что российскими военнослужащими центра радиационно-химической и биологической защиты все фактические доказательства были совместно с сирийской стороной переданы экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Сегодня уже февраль 2017, - отметил генерал, - но, когда ОЗХО завершит экспертизу полученных доказательств применения иприта в Алеппо и установит страну, которая передала его боевикам, даже не обсуждается".

"С чем это связано: давлением конкретной страны-производителя иприта или нерасторопностью отдельных чиновников - и должно быть предметом особого внимания Human Rights Watch. Если это действительно правозащитная организация", - констатировал официальный представитель Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]