В Минобороны РФ раскритиковали доклад HRW, в котором сирийские войска обвиняются в применении химоружия в Алеппо в 2016 году

В Минобороны России заявляют, что очередной доклад Human Rights Watch (HRW) о якобы применения сирийскими войсками в Алеппо в 2016 году химического оружия разрушают и без того неоднозначную репутацию организации.
"Подобные доклады, подготовленные дилетантами со ссылкой на данные соцсетей и рассказы неведомых анонимных свидетелей по телефону, разрушают и без того неоднозначную репутацию Human Rights Watch", - заявил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
При этом он отметил, что если бы HRW действительно хотела бы разобраться с применением химоружия в Сирии, то надо было начать с применения боевиками в октябре 2016 года в населенном пункте Марат-Ум-Хауш боевого отравляющего газа - иприта.
"У данного преступления есть реальные свидетели, в том числе российские и иностранные журналисты, реальные пострадавшие с конкретными именами, реальные обнаруженные боеприпасы с остатками иприта и пробами грунта", - отметил И.Конашенков.
Он напомнил, что российскими военнослужащими центра радиационно-химической и биологической защиты все фактические доказательства были совместно с сирийской стороной переданы экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"Сегодня уже февраль 2017, - отметил генерал, - но, когда ОЗХО завершит экспертизу полученных доказательств применения иприта в Алеппо и установит страну, которая передала его боевикам, даже не обсуждается".
"С чем это связано: давлением конкретной страны-производителя иприта или нерасторопностью отдельных чиновников - и должно быть предметом особого внимания Human Rights Watch. Если это действительно правозащитная организация", - констатировал официальный представитель Минобороны РФ.
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