Испания протестирует локомотивы, работающие на СПГ

Испанская Gas Natural Fenosa совместно с госоператором железных дорог Renfe и энергетической компанией Enagas запустили проект по замене дизельных двигателей в локомотивах на двигатели, работающие на сжиженном природном газе (СПГ).

Это первый подобный проект в Европе, и его организаторы надеются, что смогут доказать эффективность и экологичность СПГ-двигателей.

Тестирование начнется в апреле на 20-километровом участке между городками Трубия и Фигаредо в провинции Астуриас.

По словам представителя Gas Natural Fenosa, работающие на газе двигатели позволят сократить выбросы диоксида углерода на 20%, моноксида углерода - на 70-90%, а диоксида серы и аэрозольных частиц - на 90%. Кроме того, такие моторы отличаются пониженным уровнем шума по сравнению с дизелем.

Представитель отметила, что стоимость проекта оценивается в 2 млн евро, а в среднем работы по замене дизельного двигателя на двигатель, работающий на СПГ, обойдется в 2-3 млн евро, включая получение соответствующих разрешений.

По оценке компании, в Европе 37% поездов ездят на дизельных моторах, а не на электричестве. В Испании показатель достигает 42%. Особенно высока доля дизельных локомотивов в Великобритании, Греции и странах Балтии.