Свою первую поездку в качестве госсекретаря США Тиллерсон совершит на встречу G20 в Бонне - госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Бонн 15-17 февраля, где примет участие в министерской встрече "двадцатки", сообщил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

"Госсекретарь Тиллерсон поедет в Бонн (Германия) 15-17 февраля для участия во встрече глав МИД "двадцатки". Это будет его первая официальная поездка в качестве госсекретаря", - говорится в заявлении М.Тонера, распространенном во вторник.

Как отмечается в заявлении, Р.Тиллерсон в Бонне проведет и "двусторонние встречи". При этом не указано, числится ли среди них двусторонняя встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Госсекретарь Тиллерсон также встретится со своими партнерами из Великобритании, Саудовской Аравии, Омана, ОАЭ и ООН для обсуждения ситуации в Йемене", - сообщил М.Тонер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что С.Лавров примет участие в министерской встрече G20 в Бонне.