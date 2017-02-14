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Свою первую поездку в качестве госсекретаря США Тиллерсон совершит на встречу G20 в Бонне - госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Бонн 15-17 февраля, где примет участие в министерской встрече "двадцатки", сообщил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

"Госсекретарь Тиллерсон поедет в Бонн (Германия) 15-17 февраля для участия во встрече глав МИД "двадцатки". Это будет его первая официальная поездка в качестве госсекретаря", - говорится в заявлении М.Тонера, распространенном во вторник.

Как отмечается в заявлении, Р.Тиллерсон в Бонне проведет и "двусторонние встречи". При этом не указано, числится ли среди них двусторонняя встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Госсекретарь Тиллерсон также встретится со своими партнерами из Великобритании, Саудовской Аравии, Омана, ОАЭ и ООН для обсуждения ситуации в Йемене", - сообщил М.Тонер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что С.Лавров примет участие в министерской встрече G20 в Бонне.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, G20, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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