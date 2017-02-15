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СНГ 15.02.2017 14:02

На юге Узбекистана создается международный исламский центр имама Термизи

Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Сурхандарьинской области на юге страны будет создан международный центр по изучению наследия имама Абу Исо Мухаммада ат-Термизи, сообщили в среду местные СМИ.

"Деятельность центра должна способствовать сохранению и развитию национально-религиозных ценностей узбекского народа и воспитанию молодого поколения в духе благородных идей, любви и верности Родине", - говорится в постановлении главы государства.

Хадисовед и исламский правовед имам ат-Термизи - автор ряда книг по различным аспектам мусульманского вероучения, а также множества произведений в области права, естествознания, медицины, астрологии, языкознания и этики.

Мавзолей, построенный на могиле имама в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, является архитектурным памятником и местом паломничества.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ИСЛАМ, ИМАМ, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]