На юге Узбекистана создается международный исламский центр имама Термизи

Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Сурхандарьинской области на юге страны будет создан международный центр по изучению наследия имама Абу Исо Мухаммада ат-Термизи, сообщили в среду местные СМИ.

"Деятельность центра должна способствовать сохранению и развитию национально-религиозных ценностей узбекского народа и воспитанию молодого поколения в духе благородных идей, любви и верности Родине", - говорится в постановлении главы государства.

Хадисовед и исламский правовед имам ат-Термизи - автор ряда книг по различным аспектам мусульманского вероучения, а также множества произведений в области права, естествознания, медицины, астрологии, языкознания и этики.

Мавзолей, построенный на могиле имама в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, является архитектурным памятником и местом паломничества.