Самые любимые исторические лидеры россиян: Путин, Брежнев и Сталин - опрос

За последние годы выросла доля россиян, положительно относящихся к советским и российским лидерам - Иосифу Сталину, Леониду Брежневу, Борису Ельцину и Владимиру Путину, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Самая высокая доля позитивных оценок - у нынешнего президента РФ В.Путина (83% против 76% в 2006 году). Отрицательных отзывов стало меньше - 4% сейчас против 7% в 2006 году. Каждый десятый (10%) к В.Путину равнодушен.

"Восхищение", "уважение" и "симпатию" к Л.Брежневу испытывают 47% россиян (в 2006 году - 39%); "неприязнь", "страх", "отвращение" - 9% (ранее - 12%). Индифферентно к этой исторической фигуре относится более трети респондентов (35% сейчас и 44% ранее).

Если в 2006 году о положительном восприятии И.Сталина говорили 36% россиян, то сегодня - 46%. Безразлично относятся к нему 22%, а негатив испытывает 21% респондентов (в 2006 году - 38%), показал опрос, проведенный 20-23 января среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

К Владимиру Ленину положительно относятся 44% опрошенных (в 2006 году - 48%), безразлично - 34% (ранее - 28%), негативно - 10% (ранее - 16%).

Доля положительных отзывов о Юрии Андропове снизилась с 47% в 2006 году до 37% сейчас. Равнодушны к нему 42% респондентов (ранее - 36%), негатив остался на прежнем уровне - 9%. Еще 14% россиян затруднились сформулировать свое отношение к Ю.Андропову.

О положительном отношении к Б.Ельцину сейчас говорят 17% россиян (12% в 2006 году), о негативном - 48% (ранее - 57%), о безразличии сказали 28% (ранее - 27%).

Отношение к Никите Хрущеву у россиян не изменилось: 28% воспринимают его положительно, 45% - безразлично, 17% - - негативно.

Меньше всего положительных отзывов у Михаила Горбачева - 15% сейчас против 20% в 2006 году. Негативно к нему относятся 46% россиян (в 2006 году - 55%), безразлично - 30% (ранее - 32%).