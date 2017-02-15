Президент Молдавии собирается внести законопроект о праве главы республики распускать парламент

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в ближайшие недели представит инициативу о наделении главы государства правом роспуска парламента.

"Мы (Партия социалистов, председателем которой был И.Додон до избрания на пост президента - ИФ) выступали и выступаем за досрочные парламентские выборы. Я не отказался от этой идеи. По моему глубокому убеждению, большинство населения хочет досрочных парламентских выборов, об этом говорят и все социологические опросы", - заявил И.Додон в среду в интервью радио "Europa libera" ("Свободная Европа").

"У них (у правящей проевропейской коалиции - "И") есть парламентское большинство. Правительство же не подаст в отставку, так как в этом случае я не назначу ни одного их кандидата на пост премьер-министра. Это исключено. Поэтому нам нужно искать пути роспуска парламента", - сказал президент.

"Я представлю инициативу в парламент в конце февраля - начале марта. Если парламент не согласится с такой инициативой, я не исключаю проведения общенационального референдума по этому вопросу", - сообщил И.Додон, заявив также о готовности социалистов начать сбор подписей под такой инициативой.

Он напомнил, что в настоящее время законодательство позволяет распустить парламент только в двух случаях: при неработоспособности органа законодательной власти и при неспособности сформировать новое правительство. Таким образом, роспуск парламента возможен только при внесении поправок в Конституцию.

И.Додон заявил о готовности обсуждать эти инициативы с председателем парламента и премьером, которые представляют правящую коалицию и являются политическими оппонентами президента.

"Иногда мы по телефону разговариваем. Я считаю, что нужно встречаться, в том числе втроем, чтобы решать эти и другие проблемы, которые касаются интересов граждан", - добавил президент Молдавии.