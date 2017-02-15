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Дальнее зарубежье 15.02.2017 14:43

Сирийские курды добиваются участия в переговорах в Астане и Женеве

Любые усилия по урегулированию ситуации в Сирии без учета позиции курдов не принесут результата, заявила в среду сопредседатель сирийской курдской "Партии демократического союза" Асия Абдулла.

"Можно провести 10 конференций в Астане или Женеве, но это не приведет к решению проблемы, если не будут учтены интересы сирийских курдов", - сказала А.Абдулла на конференции по Ближнему Востоку в Москве.

"Без участия курдов в этих конференциях результата и успеха не добиться",-отметила она.

А.Абдулла также отметила, что предложение курдов о федерализации Сирии не противоречит принципу сохранения территориальной целостности страны и учитывает интересы все проживающих на ее территории народов.

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Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]