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СНГ 15.02.2017 15:02

Число пытающихся проникнуть в Сирию боевиков сокращается - глава центра антитеррора СНГ

Антитеррористический центр СНГ (АТЦ) отмечает тенденцию к сокращению количества террористов в Сирии, идёт процесс их возвращения в страны проживания, сообщил начальник АТЦ Андрей Новиков.

"Количество боевиков, которые пытаются проникнуть в сирийско-иракскую зону, сокращается очень активно и идёт процесс возвращения подобной публики на территории стран проживания",- сказал А. Новиков журналистам в среду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СНГ, АНТИТЕРРОР, СИРИЯ, БОЕВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]