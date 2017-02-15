Число пытающихся проникнуть в Сирию боевиков сокращается - глава центра антитеррора СНГ

Антитеррористический центр СНГ (АТЦ) отмечает тенденцию к сокращению количества террористов в Сирии, идёт процесс их возвращения в страны проживания, сообщил начальник АТЦ Андрей Новиков.

"Количество боевиков, которые пытаются проникнуть в сирийско-иракскую зону, сокращается очень активно и идёт процесс возвращения подобной публики на территории стран проживания",- сказал А. Новиков журналистам в среду.