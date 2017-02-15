Минск подтверждает готовность содействовать переговорам по Украине

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило готовность предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины в любом формате

"Мы не посредники (в урегулировании украинского конфликта - ИФ). Здесь не публичная дипломатия с нашей стороны. Мы готовы оказать те услуги, в том объеме и в те сроки, которые потребуются сторонам для малейшего продвижения вперед к мирному урегулированию", - заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик в ходе онлайн-конференции на телеканале "Беларусь -1".

"В том числе это касается и проведения в Беларуси любого мероприятия по Украине на любом уровне", - добавил Д.Мирончик.

Он согласился с тем, что "с разных сторон раздаются претензии, пожелания в отношении Минского формата, Минских договоренностей". "Но, тем не менее, эти договоренности ценны тем, что спасают жизни людей", - подчеркнул представитель белорусского МИД.