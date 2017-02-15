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Дальнее зарубежье 15.02.2017 14:26

Страны тихоокеанского региона проводят совместные учения по безопасности в случае цунами

В странах тихоокеанского региона, расположенных в сейсмоопасных территориях, проходят ежегодные совместные учения по противостоянию угрозе цунами, организуемые Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО, сообщают в среду западные СМИ.

В ходе учений организаторы намерены отработать систему предупреждения об угрозе приближения цунами между странами, а также систему оповещения об опасности десятков миллионов граждан, проживающих на тихоокеанском побережье.

При этом СМИ отмечают, что учения по эвакуации граждан в ходе мероприятия проводиться не будут, однако органы безопасности Чили, Перу, Колумбии и Эквадора, а также Филиппин, Соломоновых Островов, Тонги и Вануату проведут учения по распространению предупреждений о приближении цунами в случае сильных подземных толчков у побережья.

В учениях также примут участие Гавайские острова, Япония и Китай, которые выступят в роли получателей предупреждений.

Система предупреждения об угрозе цунами в тихоокеанском регионе была разработана МОК ЮНЕСКО в 1965 году, после того как гигантская волна накрыла побережья Чили, Японии, Филиппин и Гавайских островов, унеся жизни 224 человек.

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Тэги: МИР, СТРАНЫ, ЦУНАМИ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]