Страны тихоокеанского региона проводят совместные учения по безопасности в случае цунами

В странах тихоокеанского региона, расположенных в сейсмоопасных территориях, проходят ежегодные совместные учения по противостоянию угрозе цунами, организуемые Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО, сообщают в среду западные СМИ.

В ходе учений организаторы намерены отработать систему предупреждения об угрозе приближения цунами между странами, а также систему оповещения об опасности десятков миллионов граждан, проживающих на тихоокеанском побережье.

При этом СМИ отмечают, что учения по эвакуации граждан в ходе мероприятия проводиться не будут, однако органы безопасности Чили, Перу, Колумбии и Эквадора, а также Филиппин, Соломоновых Островов, Тонги и Вануату проведут учения по распространению предупреждений о приближении цунами в случае сильных подземных толчков у побережья.

В учениях также примут участие Гавайские острова, Япония и Китай, которые выступят в роли получателей предупреждений.

Система предупреждения об угрозе цунами в тихоокеанском регионе была разработана МОК ЮНЕСКО в 1965 году, после того как гигантская волна накрыла побережья Чили, Японии, Филиппин и Гавайских островов, унеся жизни 224 человек.