Президенты Туркменистана и Афганистана обсудили ход строительства газопровода до Индии

Двусторонние отношения и строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) стали темой телефонного разговора президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и главы Афганистана Мохаммада Ашраф Гани.
Как сообщает Государственное информагентство Туркменистана, в числе приоритетных направлений взаимодействия были названы торгово-экономическая сфера, ТЭК, электроэнергетика и ряд других отраслей. "Предметом отдельного разговора стало обсуждение хода строительства газопровода", - говорится в сообщении.
В рамках беседы состоялся также обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам, относительно региональной и международной политики.
Также сообщается, что в ходе беседы глава Туркменистана пригласил своего афганского коллегу посетить с визитом его страну.
В ходе беседы М.Гани поздравил Г.Бердымухамедова с победой на президентских выборах, состоявшихся 12 февраля, и пожелал ему больших успехов на ответственном государственном посту.
Как сообщалось, строительство туркменского участка ТАПИ стартовало 13 декабря 2015 года. Общая протяженность газопровода составит 1814 километров, в том числе 214 километров - по территории Туркменистана, 774 километра - Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией. Мощность трубопровода составит 33 миллиарда кубометров
В ближайшее время начнется технологическое проектирование трассы ТАПИ на территориях Афганистана и Пакистана. Уже началось изучение этой трассы трубопровода и к весне будет подготовлена тендерная документация на закупку оборудования.
Газопровод ТАПИ планируется сдать в эксплуатацию к концу 2019 года.
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