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Туризм 15.02.2017 14:38

Азербайджан будет представлен на Всемирном туристическом форуме в Турции

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев примет участие в глобальном заседании Всемирного туристического форума, который пройдет 16-18 февраля в Стамбуле, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках форума А.Гараев выступит на организованном для министров «круглом столе» и проведет переговоры по расширению сотрудничества в туристической сфере с руководителями соответствующих структур стран-участниц мероприятия», - говорится в сообщении.

Министр также обсудит на встречах мероприятия, предусмотренных в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, который пройдет в мае текущего года в Баку.

Р.Бабаев

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Тэги: ГАРАЕВ, ТУРИЗМ, ФОРУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]