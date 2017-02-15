Азербайджан будет представлен на Всемирном туристическом форуме в Турции

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев примет участие в глобальном заседании Всемирного туристического форума, который пройдет 16-18 февраля в Стамбуле, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках форума А.Гараев выступит на организованном для министров «круглом столе» и проведет переговоры по расширению сотрудничества в туристической сфере с руководителями соответствующих структур стран-участниц мероприятия», - говорится в сообщении.

Министр также обсудит на встречах мероприятия, предусмотренных в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, который пройдет в мае текущего года в Баку.

Р.Бабаев