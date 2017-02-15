Азербайджан будет представлен на Всемирном туристическом форуме в Турции

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев примет участие в глобальном заседании Всемирного туристического форума, который пройдет 16-18 февраля в Стамбуле, сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках форума А.Гараев выступит на организованном для министров «круглом столе» и проведет переговоры по расширению сотрудничества в туристической сфере с руководителями соответствующих структур стран-участниц мероприятия», - говорится в сообщении.
Министр также обсудит на встречах мероприятия, предусмотренных в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, который пройдет в мае текущего года в Баку.
Р.Бабаев
Amnesty International безосновательно придает политическую окраску экстрадиции Лапшина – МИД Азербайджана
Главa МИД Азербайджана встретится в Мюнхене с посредниками по Карабаху
Адвокат Лапшина проинформировал его супругу об условиях содержания и состоянии здоровья
Курс манат/доллар на 16 февраля - 1,7296 AZN/$1
Zenith Energy Ltd. планирует в 2017г отремонтировать 10 скважин на контрактном блоке Мурадханлы-Джафарли-Зардаб
Канадская Zenith Energy Ltd предлагает переименовать азербайджанское месторождение Зардаб в Салимбени
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Китай впервые отправил в Европу оборудование для АЭС
Американская пресса незаконно получает информацию от разведсообщества США - Трамп
Президент Франции призвал повысить уровень кибербезопасности перед выборами главы государства
Таллинну в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Баку прошел лекторий о творчестве русского художника Григория Гагарина
В Баку прошел открытый урок танцевальной студии Центра детского творчества РИКЦ. Фоторепортаж
В западном регионе Азербайджана прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Россия и Грузия могут открыть транспортные коридоры в Армению через Абхазию и Южную Осетию
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии