В НАТО будут обеспокоены любым возможным развертыванием Россией ракет средней дальности - Столтенберг

Развертывание Россией ракет средней дальности вызовет озабоченность у НАТО, заявил в среду на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Любое невыполнение Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности будет вызывать серьезную озабоченность у НАТО", - сказал он.

"Договор позволил уничтожить целую категорию вооружений, которые угрожали странам НАТО. Его соблюдение очень важно", - добавил Й.Столтенберг.