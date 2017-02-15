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Дальнее зарубежье 15.02.2017 15:42

В НАТО будут обеспокоены любым возможным развертыванием Россией ракет средней дальности - Столтенберг

Развертывание Россией ракет средней дальности вызовет озабоченность у НАТО, заявил в среду на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Любое невыполнение Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности будет вызывать серьезную озабоченность у НАТО", - сказал он.

"Договор позволил уничтожить целую категорию вооружений, которые угрожали странам НАТО. Его соблюдение очень важно", - добавил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]