IBM создаст в Азербайджане Региональный нефтегазохимический компетентный центр

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и американская IBM договорились о долгосрочном сотрудничестве и о проведении ежегодного дня инноваций в Баку, отмечается в сообщении Госнефтекомпании.

Соответствующий Меморандум о стратегическом сотрудничестве между SOCAR и IBM был подписан в среду в Баку.

«Документ предусматривает использование глобальных инноваций IBM, инвестирование в цифровые инновации и трансформации, доступ SOCAR к искусственному интеллекту Watson в нефтедобыче, открытие новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала», - отмечается в информации.

Также в рамках Меморандума предполагается совместное с Бакинской высшей школой нефти обучение и организация программ подготовки, проведение научных исследований и расследований.

Президент SOCAR Р.Абдуллаев, говоря о будущем сотрудничестве с IBM в рамках меморандума, также затронул проект создания в Баку Регионального нефтегазохимического компетентного центра. По его словам центр, который будет создан совместно с IBM, сыграет важную роль для управления нефтехимическими процессами в Азербайджане и для повышения знаний в области применения инновационных технологий.

Главный вице-президент IBM и председатель IBM Европа Эрик Клементи сообщил, что в рамках меморандума ежегодно в Баку будет отмечаться день инноваций, на котором будут представлены самые последние инновации, применяемые в бизнесе. Он также подчеркнул, что IBM вкладывает инвестиции только в страны, которые считает стратегическими партнерами. Он отметил, что подписание меморандума с SOCAR является «первым шагом к долгосрочному сотрудничеству с Азербайджаном» .

Н.Аббасова