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ТЭК 15.02.2017 15:28

IBM создаст в Азербайджане Региональный нефтегазохимический компетентный центр

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и американская IBM договорились о долгосрочном сотрудничестве и о проведении ежегодного дня инноваций в Баку, отмечается в сообщении Госнефтекомпании.

Соответствующий Меморандум о стратегическом сотрудничестве между SOCAR и IBM был подписан в среду в Баку.

«Документ предусматривает использование глобальных инноваций IBM, инвестирование в цифровые инновации и трансформации, доступ SOCAR к искусственному интеллекту Watson в нефтедобыче, открытие новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала», - отмечается в информации.

Также в рамках Меморандума предполагается совместное с Бакинской высшей школой нефти обучение и организация программ подготовки, проведение научных исследований и расследований.

Президент SOCAR Р.Абдуллаев, говоря о будущем сотрудничестве с IBM в рамках меморандума, также затронул проект создания в Баку Регионального нефтегазохимического компетентного центра. По его словам центр, который будет создан совместно с IBM, сыграет важную роль для управления нефтехимическими процессами в Азербайджане и для повышения знаний в области применения инновационных технологий.

Главный вице-президент IBM и председатель IBM Европа Эрик Клементи сообщил, что в рамках меморандума ежегодно в Баку будет отмечаться день инноваций, на котором будут представлены самые последние инновации, применяемые в бизнесе. Он также подчеркнул, что IBM вкладывает инвестиции только в страны, которые считает стратегическими партнерами. Он отметил, что подписание меморандума с SOCAR является «первым шагом к долгосрочному сотрудничеству с Азербайджаном» .

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, IBM, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]