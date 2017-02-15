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Дальнее зарубежье 15.02.2017 16:02

Около 4 млн британцев могут оказаться за чертой бедности из-за усиления инфляции

Усиление инфляции в Великобритании будет способствовать обнищанию населения: 4 млн британцев, которые сейчас с трудом сводят концы с концами, окажутся за чертой бедности, говорится в исследовании авторитетной организации Joseph Rowntree Foundation (JRF), которая специализируется на социальных проблемах.

Согласно выкладкам ее экспертов, инфляция съест около 10% доходов британцев к концу 2020 года, при этом рост зарплат остается слабым, а правительство продолжит сокращать социальные программы, в том числе из-за выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Ситуация усугубляется заморозкой налоговых льгот и иных послаблений.

По оценкам JRF, рекордно высокая занятость в стране не решит проблему, поскольку все больше увеличивается число людей, вынужденных соглашаться на работу с низкой оплатой труда.

По данным за 2014-2015 годы (более свежих пока нет), около 30% британцев, или 19 млн человек, уже живут с уровнем дохода ниже общепризнанного в стране минимального стандарта (MIS), пишет The Guardian. Из них 8 млн человек "едва справляются" с расходами, как выразилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а доходы остальных 11 млн намного ниже минимального стандарта, и риск полной нищеты для них очень высок.

Глава JRF Кэмпбелл Робб призвал правительство не забывать именно об этих 11 млн. "Похвально, что правительство заботится о людях со скромными доходами, но нельзя делать это за счет беднейших слоев", - сказал он.

Стандарт MIS, созданный центром социальных исследований университета Лафборо в сотрудничестве с университетом Йорка, рассчитывается с учетом "достойного существования". В середине 2016 года семейной паре с двумя детьми требовалось не менее 18,9 тыс. фунтов в год до учета налогов, одиноким людям трудоспособного возраста - 17,1 тыс. фунтов в год.

Потребительские цены в Великобритании в январе 2017 года увеличились на 1,8% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, темпы повышения ускорились по сравнению с декабрьскими 1,6% и достигли максимального уровня с июня 2014 года.

При этом цена минимальной потребительской корзины в Великобритании увеличилась на 27-30% с 2008 года, а средняя заработная плата росла вдвое медленнее, отмечается в исследовании JRF.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, БЕДНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]