Представители ООН встречаются в Астане с иранскими дипломатами

Члены делегации ООН присоединились к консультациям по Сирии в Астане, передаёт корреспондент "Интерфакса".

В данный момент представители ООН проводят двустороннюю встречу с иранскими дипломатами.

Делегацию ООН возглавляет один из заместителей спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.