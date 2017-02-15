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СНГ 15.02.2017 16:31

Узбекистан и "Ростех" намерены наладить сотрудничество

Узбекистан и российская государственная корпорация "Ростех" намерены подписать меморандум о сотрудничестве в высокотехнологичных отраслях промышленности, сообщил в среду вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов в ходе заседания узбекско-российской межправительственной комиссии (МПК) в Ташкенте.

"В рамках сотрудничества стороны планируют организовать производство широкой номенклатуры металлообрабатывающих станков, инструментальной продукции и технологической оснастки в Узбекистане", - отметил Р.Азимов.

По его словам, стороны намерены сделать специальный акцент на выпуск современного медицинского оборудования, в том числе систем кардиологического скрининга, неонатального оборудования, инкубаторов для новорожденных, ингаляционной техники, различных видов вакцин и лекарственных препаратов.

"Мы уверены, что реализация этих проектов позволит диверсифицировать сотрудничество между странами", - отметил Р.Азимов.

Он подчеркнул, что Узбекистан рассчитывает получить от "Ростеха" конкретные предложения по финансированию совместных проектов и контрактов с привлечением средств российских финансовых организаций.

По данным министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана в 2016 году товарооборот между двумя государствами составил $4,2 млрд.

В Узбекистане действует 961 предприятие, созданное с участием российских инвестиций, включая 810 СП (совместных предприятий) и 151 предприятие со 100-процентным российским капиталом. В стране аккредитованы представительства 64 фирм и компаний РФ.

Предыдущее заседание МПК состоялось в марте 2016 года.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, "РОСТЕХ", СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]