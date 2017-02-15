Минск не будет искусственно ускорять решение вопроса с возвращением посла США - МИД

Белоруссия не намерена торопиться в решении вопроса возвращения посла США в Минск.
"Новая администрация (президента США - ИФ) начала свою работу только 20 января. Естественно, там масса вопросов, которые требуют ее первоочередного внимания. В нынешней системе координат в Европе, Беларусь - источник стабильности, а не проблем. Поэтому внимание к нам не столь пристальное", - заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик в ходе онлайн-конференции.
По словам Д.Мирончика, у Белоруссии и США "есть определенный позитивный задел, который мы сделали с прежней администрацией, идет диалог сейчас по линии МИД и Госдепартамента".
"Будем без искусственного ускорения продолжать спокойно двигаться вперед в режиме диалога", - подчеркнул представитель белорусского внешнеполитического ведомства.
"Есть вопросы, по которым стороны занимают противоположные позиции. Но что отличает ситуацию сегодня от ситуации двух-трехлетней давности - то, что мы начали открыто об этих проблемных вопросах говорить. Говорим друг с другом напрямую, называть кошку кошкой и стараться постепенно искать направления, по которым можно делать шаги", - подчеркнул представитель МИД.
Белоруссия и США взаимно сократили штаты своих посольств в 2008 году после того, как Вашингтон ввел против Беларуси экономические санкции.
Осенью 2016 года глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что после выборов президента в США проблема со взаимным отсутствием послов двух стран будет решена.
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