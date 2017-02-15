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СНГ 15.02.2017 16:49

Минск не будет искусственно ускорять решение вопроса с возвращением посла США - МИД

Белоруссия не намерена торопиться в решении вопроса возвращения посла США в Минск.

"Новая администрация (президента США - ИФ) начала свою работу только 20 января. Естественно, там масса вопросов, которые требуют ее первоочередного внимания. В нынешней системе координат в Европе, Беларусь - источник стабильности, а не проблем. Поэтому внимание к нам не столь пристальное", - заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик в ходе онлайн-конференции.

По словам Д.Мирончика, у Белоруссии и США "есть определенный позитивный задел, который мы сделали с прежней администрацией, идет диалог сейчас по линии МИД и Госдепартамента".

"Будем без искусственного ускорения продолжать спокойно двигаться вперед в режиме диалога", - подчеркнул представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

"Есть вопросы, по которым стороны занимают противоположные позиции. Но что отличает ситуацию сегодня от ситуации двух-трехлетней давности - то, что мы начали открыто об этих проблемных вопросах говорить. Говорим друг с другом напрямую, называть кошку кошкой и стараться постепенно искать направления, по которым можно делать шаги", - подчеркнул представитель МИД.

Белоруссия и США взаимно сократили штаты своих посольств в 2008 году после того, как Вашингтон ввел против Беларуси экономические санкции.

Осенью 2016 года глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что после выборов президента в США проблема со взаимным отсутствием послов двух стран будет решена.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, ДИПМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]