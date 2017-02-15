В Азербайджане весной проверят знания и компетенцию около 50 тыс. преподавателей общеобразовательных учреждений

Диагностическая оценка знаний и компетенции около 50 тыс. преподавателей общеобразовательных учреждений пройдет в апреле-мае в различных регионах Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства образования.

«В апреле-мае состоится диагностическая оценка знаний и компетенции около 50 тыс. учителей государственных общеобразовательных учреждений 26 городов и районов Азербайджана», - отмечается в сообщении.

В том числе будут оценены знания и компетенция преподавателей начальных профессионально-специализированных учебных заведений.

Р.Бабаев