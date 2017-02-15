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Наука и образование 15.02.2017 16:25

В Азербайджане весной проверят знания и компетенцию около 50 тыс. преподавателей общеобразовательных учреждений

Диагностическая оценка знаний и компетенции около 50 тыс. преподавателей общеобразовательных учреждений пройдет в апреле-мае в различных регионах Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства образования.

«В апреле-мае состоится диагностическая оценка знаний и компетенции около 50 тыс. учителей государственных общеобразовательных учреждений 26 городов и районов Азербайджана», - отмечается в сообщении.

В том числе будут оценены знания и компетенция преподавателей начальных профессионально-специализированных учебных заведений.

Р.Бабаев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]