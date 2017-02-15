Президент Франции призвал повысить уровень кибербезопасности перед выборами главы государства

Президент Франции Франсуа Олланд на заседании совета безопасности и обороны страны потребовал подготовить усиленные меры по защите от кибератак в преддверии выборов главы государства, сообщили в Елисейском дворце.
"Президент Франции потребовал, чтобы на следующем совете ему представили специальные меры по обеспечению безопасности, которые будут приняты в связи с предвыборной кампанией, в том числе в сфере кибербезопасности", - говорится в коммюнике, распространенном в среду.
Глава государства отметил, что уровень террористической угрозы во Франции по-прежнему остается высоким, несмотря на недавние случаи предотвращения терактов в стране.
Как сообщалось, на прошлой неделе французские спецслужбы задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта в Париже.
Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, а второй запланирован на 7 мая.
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