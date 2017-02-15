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Дальнее зарубежье 15.02.2017 17:01

Президент Франции призвал повысить уровень кибербезопасности перед выборами главы государства

Президент Франции Франсуа Олланд на заседании совета безопасности и обороны страны потребовал подготовить усиленные меры по защите от кибератак в преддверии выборов главы государства, сообщили в Елисейском дворце.

"Президент Франции потребовал, чтобы на следующем совете ему представили специальные меры по обеспечению безопасности, которые будут приняты в связи с предвыборной кампанией, в том числе в сфере кибербезопасности", - говорится в коммюнике, распространенном в среду.

Глава государства отметил, что уровень террористической угрозы во Франции по-прежнему остается высоким, несмотря на недавние случаи предотвращения терактов в стране.

Как сообщалось, на прошлой неделе французские спецслужбы задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта в Париже.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, а второй запланирован на 7 мая.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]