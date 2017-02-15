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Дальнее зарубежье 15.02.2017 17:42

НАТО остается основой стабильности для трансатлантического союза - министр обороны США

НАТО остается фундаментом отношений между США и ЕС, заявил шеф Пентагона Джеймс Мэттис перед началом встречи министров обороны стран НАТО в среду в Брюсселе.

"Альянс остается фундаментальной основой для США и всех других членов трансатлантического союза", - заявил Д.Мэттис.

"(Сейчас) НАТО находится в процессе трансформации, она всегда адаптировалась к новым вызовам безопасности", - добавил он.

Кроме того, министр обороны напомнил, что президент США Дональд Трамп высказывается в поддержку НАТО, и вновь подчеркнул важность обоюдной финансовой поддержки со стороны "всех, кто получает выгоду от лучшей обороны в мире".

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Тэги: НАТО, США, АЛЬЯНС, СТАБИЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]