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Американская пресса незаконно получает информацию от разведсообщества США - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал незаконной передачу информации в прессу со стороны разведывательного сообщества.

"Информацию незаконно предоставляет неудачным газетам "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост" разведсообщество (Агентство национальной безопасности и ФБР?", - написал Д.Трамп в среду в "Твиттере".

По его словам, заявления о связях нынешней администрации США с Россией призваны завуалировать ошибки, которые сделала кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в период предвыборной кампании.

"Нонсенс о российских связях - это всего лишь попытка скрыть многие ошибки, сделанные в ходе предвыборной кампании Хиллари Клинтон", - написал он в своем Твиттере.

Как утверждает "Нью-Йорк таймс", члены президентской кампании Д.Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США. Ссылаясь на данные, полученные от "четверых нынешних и бывших американских официальных лиц", издание пишет, что перехват телефонных переговоров свидетельствует о неоднократных контактах членов предвыборной команды президента с "разведывательным сообществом в Москве".

О содержании контактов не сообщается, упоминается лишь имя советника Д.Трампа Пола Манафорта.

Ранее П.Манафорт работал советником в администрации экс-президента Украины Виктора Януковича. В ходе предвыборной кампании П.Манафорт одно время возглавлял избирательный штаб Д.Трампа.

После публикации в "Нью-Йорк таймс" информационному агентству Ассошиэйтед Пресс удалось побеседовать в П.Манафортом, который сказал: "Я никогда сознательно не общался с офицерами российской разведки, никогда не был вовлечен во что-либо, имеющее отношение к российскому правительству или администрации Путина, или какие-либо другие дела, которые расследуются в настоящее время".

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Тэги: США, СМИ, РАЗВЕДКА, ТРАМП


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