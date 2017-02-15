Китай впервые отправил в Европу оборудование для АЭС

Китайская компания Dongfang Electric отправила подогреватель низкого давления для французской EDF, сообщают официальные китайские СМИ.
"Это наш первый заказ оборудования для АЭС в Китае", - заявил официальный представитель EDF.
Подогреватель низкого давления имеет 13,85 метра в длину и используется для повышения эффективности атомных энергоблоков мощностью 900 МВт.
Оборудование было произведено в соответствии с европейскими стандартами и при активном сотрудничестве с французскими партнерами, что позволило заложить прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества, сообщили в китайской компании.
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