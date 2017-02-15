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Дальнее зарубежье 15.02.2017 17:34

Китай впервые отправил в Европу оборудование для АЭС

Китайская компания Dongfang Electric отправила подогреватель низкого давления для французской EDF, сообщают официальные китайские СМИ.

"Это наш первый заказ оборудования для АЭС в Китае", - заявил официальный представитель EDF.

Подогреватель низкого давления имеет 13,85 метра в длину и используется для повышения эффективности атомных энергоблоков мощностью 900 МВт.

Оборудование было произведено в соответствии с европейскими стандартами и при активном сотрудничестве с французскими партнерами, что позволило заложить прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества, сообщили в китайской компании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, АЭС, ОБОРУДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]