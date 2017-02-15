Обама был слишком мягок по отношению к России по вопросу о Крыме, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп задался вопросом, был ли его предшественник Барак Обама, при котором Крым вошел в состав РФ, слишком мягок с Россией.

"Крым был захвачен Россией во время администрации Обамы. Занимал ли Обама слишком мягкую позицию в отношении России?" - написал Д.Трамп в среду в своем микроблоге в Твиттере.

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