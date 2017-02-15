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Дальнее зарубежье 15.02.2017 16:51

Обама был слишком мягок по отношению к России по вопросу о Крыме, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп задался вопросом, был ли его предшественник Барак Обама, при котором Крым вошел в состав РФ, слишком мягок с Россией.

"Крым был захвачен Россией во время администрации Обамы. Занимал ли Обама слишком мягкую позицию в отношении России?" - написал Д.Трамп в среду в своем микроблоге в Твиттере.

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Тэги: США, ТРАМП, КРЫМ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]