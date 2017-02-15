Поставка гуманитарной помощи ООН в восточный Мосул временно приостановлена

ООН приостановила поставки гуманитарной помощи в восточные кварталы иракского города Мосул на фоне продолжающихся атак террористов группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ), сообщает в среду Ассошиэйтед Пресс.

"ООН приняла решение, что пока ситуация с безопасностью не улучшится, нам будет сложно предоставлять помощь", - цитирует агентство слова координатора гуманитарной помощи ООН Лизы Гранде.

Ранее сообщалось, что иракская армия освободила восточные районы Мосула от боевиков.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить Мосул от боевиков ИГ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но постепенно теряют контроль над районами города.