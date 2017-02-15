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Дальнее зарубежье 15.02.2017 18:05

Поставка гуманитарной помощи ООН в восточный Мосул временно приостановлена

ООН приостановила поставки гуманитарной помощи в восточные кварталы иракского города Мосул на фоне продолжающихся атак террористов группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ), сообщает в среду Ассошиэйтед Пресс.

"ООН приняла решение, что пока ситуация с безопасностью не улучшится, нам будет сложно предоставлять помощь", - цитирует агентство слова координатора гуманитарной помощи ООН Лизы Гранде.

Ранее сообщалось, что иракская армия освободила восточные районы Мосула от боевиков.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить Мосул от боевиков ИГ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но постепенно теряют контроль над районами города.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, ГУМПОМОЩЬ, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]