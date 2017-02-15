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Дальнее зарубежье 15.02.2017 18:14

Страны Балтии заключили соглашение о быстром перемещении сил НАТО

Министры обороны стран Балтии подписали в среду в Брюсселе в штаб-квартире представительства Эстонии при НАТО политическое соглашение о быстром и упрощенном перемещении войск союзников в Латвии, Литве и Эстонии.

"Совместное коммюнике направлено на достижение к июню правоспособности принимать части быстрого реагирования НАТО в течение 24 часов и части предварительного размещения в течение 48 часов", сказал при подписании министр обороны Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе минобороны Эстонии.

Как подчеркнул М.Цахкна, "бюрократия и границы союзных государств не должны стать помехой для готовности и быстрого перемещения союзных войск НАТО".

М.Цахкна и его коллеги из Латвии Раймондс Бергманис (Raimonds Bergmanis), а также Литвы Раймондас Каробилис (Raimundas Karobilis) находятся в Брюсселе на двухдневной встрече министров обороны государств НАТО.

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Тэги: БАЛТИЯ, НАТО, СИЛЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]