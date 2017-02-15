Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7296 EUR   1.8293 RUR   0.0303 GBR   2.1553 TRY   0.4735

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.93 Brent   55.59

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 17 Фев -2° 18 Фев

Внешняя политика 15.02.2017 17:11

Amnesty International безосновательно придает политическую окраску экстрадиции Лапшина – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана считает безосновательным придание организацией «Amnesty International» политической окраски экстрадиции блогера Александра Лапшина в Баку.

«Попытки придать политическую окраску экстрадиции Лапшина в Азербайджан, безосновательны. Почему «Amnesty International» отмалчивалась, когда Армения более месяца удерживала тело азербайджанского военнослужащего и почему организация продолжает молчать перед фактом удерживания в заложниках двух азербайджанцев – Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева?»,- заявил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Х.Гаджиев отметил, что привыкшая при каждой возможности безосновательно критиковать Азербайджан организация «Amnesty International», до сих пор молчит о нарушенных правах азербайджанцев, ставшими беженцами и вынужденными переселенцами в результате захватнической политики Армении.

«В то время как консульские службы и адвокат блогера выражают удовлетворение условиями его содержания, Amnesty International выступает с абсурдными и смешными заявлениями, что А.Лапшин может столкнуться пытками. Своей лживой и двойственной политикой в отношении Азербайджана «Amnesty International» напоминает не NGO (НПО), а GONGO (Government-Organized Non-Governmental Organization - Государством организованные НПО)»,- отметил он.

А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: AMNESTY/INTERNATIONAL, ЛАПШИН

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]