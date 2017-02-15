Amnesty International безосновательно придает политическую окраску экстрадиции Лапшина – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана считает безосновательным придание организацией «Amnesty International» политической окраски экстрадиции блогера Александра Лапшина в Баку.
«Попытки придать политическую окраску экстрадиции Лапшина в Азербайджан, безосновательны. Почему «Amnesty International» отмалчивалась, когда Армения более месяца удерживала тело азербайджанского военнослужащего и почему организация продолжает молчать перед фактом удерживания в заложниках двух азербайджанцев – Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева?»,- заявил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Х.Гаджиев отметил, что привыкшая при каждой возможности безосновательно критиковать Азербайджан организация «Amnesty International», до сих пор молчит о нарушенных правах азербайджанцев, ставшими беженцами и вынужденными переселенцами в результате захватнической политики Армении.
«В то время как консульские службы и адвокат блогера выражают удовлетворение условиями его содержания, Amnesty International выступает с абсурдными и смешными заявлениями, что А.Лапшин может столкнуться пытками. Своей лживой и двойственной политикой в отношении Азербайджана «Amnesty International» напоминает не NGO (НПО), а GONGO (Government-Organized Non-Governmental Organization - Государством организованные НПО)»,- отметил он.
А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.
Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.
Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.
Ф.Исазаде
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