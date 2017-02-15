Uber выходит на российский рынок доставки еды, запустил сервис в Москве

Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей, запустила в Москве сервис для заказа еды из городских ресторанов, говорится в сообщении компании.

В компании отмечают, что в настоящее время к сервису UberEATS подключено несколько сотен московских ресторанов (24 национальные кухни).

"Все рестораны-партнеры заключают соглашение с UberEATS и сотрудничают с нами на единых условиях, комиссия для всех стандартна. Мы предоставляем нашим партнерам оборудование для приема заказов, организуем фотосъемку и оцифровываем актуальное меню, а также предоставляем постоянную клиентскую и маркетинговую поддержку", - сообщил "Интерфаксу" представитель Uber. Стоимость доставки одного заказа для пользователя составляет 99 рублей и не привязана к объему заказа.

Приложение оповещает пользователя о приеме заказа, начале приготовления еды и передаче ее курьеру, также позволяет наблюдать за перемещением курьера.

UberEATS в настоящее время работает более чем в 20 странах (около 60 городов). Партнерами сервиса являются 30 тыс. ресторанов по всему миру.

Москва стала первым российским городом, в котором запущен сервис.