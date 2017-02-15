Глава комитета начальников штабов ВС США 16 февраля встретится с начальником генштаба ВС РФ в Баку - СМИ

Глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд 16 февраля проведет в Баку встречу с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, сообщает в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на заявление американских военных.

Согласно заявлению, США рассчитывают на обсуждение "важности постоянной и четкой связи между военными, чтобы избежать ошибок и потенциальных кризисов".