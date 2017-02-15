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Внешняя политика 15.02.2017 18:30

Глава комитета начальников штабов ВС США 16 февраля встретится с начальником генштаба ВС РФ в Баку - СМИ

Глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд 16 февраля проведет в Баку встречу с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, сообщает в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на заявление американских военных.

Согласно заявлению, США рассчитывают на обсуждение "важности постоянной и четкой связи между военными, чтобы избежать ошибок и потенциальных кризисов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ВОЕНАЧАЛЬНИКИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]