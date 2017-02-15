Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7296 EUR   1.8293 RUR   0.0303 GBR   2.1553 TRY   0.4735

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.93 Brent   55.59

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -2° 18 Фев 19 Фев

Внутренняя политика 15.02.2017 18:57

Президент Азербайджана распорядился о порядке предоставления силовыми структурами отчета о движении штатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал Указ о порядке предоставления рядом силовых структур республики отчета о движении штатов, сообщает сайт главы государства.

Данную отчетность должны предоставлять министерства обороны, службы госбезопасности, внутренних дел, юстиции, Государственная пограничная служба, Служба особой государственной охраны, Государственный таможенный комитет и Генеральная прокуратура Азербайджана.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, ОТЧЕТЫ


Похожие новости


Президент Азербайджана утвердил законодательные поправки в связи с применением Закона «О рекламе» Тарифный совет Азербайджана определит сумму оплаты для участия в тестовых экзаменах Президент Азербайджана распорядился о проведении 90-летнего юбилея Мстислава Ростроповича Президент Азербайджана выделил 4,3 млн манатов на строительство дороги к освобожденному от оккупации селу Президент Азербайджана прибыл с визитом в Бельгию Президент Азербайджана совершит визит в Катар

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]