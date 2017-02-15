Президент Азербайджана распорядился о порядке предоставления силовыми структурами отчета о движении штатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал Указ о порядке предоставления рядом силовых структур республики отчета о движении штатов, сообщает сайт главы государства.

Данную отчетность должны предоставлять министерства обороны, службы госбезопасности, внутренних дел, юстиции, Государственная пограничная служба, Служба особой государственной охраны, Государственный таможенный комитет и Генеральная прокуратура Азербайджана.

Р.Бабаев