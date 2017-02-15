Европарламент утвердил торговое соглашение с Канадой

Европарламент утвердил Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между Канадой и Евросоюзом (CETA), подписанное еще в октябре прошлого года представителями ЕС и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
За ратификацию соглашения высказались 408 депутатов Европарламента, против - 254 депутата, еще 33 парламентария воздержались.
Это значит, что через восемь лет после начала переговоров основные положения договора наконец смогут вступить в силу, отмечает BBC.
Речь идет о тех положениях CETA, которые требуют ратификации только со стороны Европарламента. Некоторые другие пункты документа вступят в силу только после того, как их одобрят национальные парламенты стран-членов Евросоюза.
Ратификации документа Европарламентом предшествовали очередные протесты против его заключения. Так, 14 февраля стало известно, что противники соглашения смогли собрать 3,5 млн подписей под призывом не ратифицировать соглашение.
Массовые протесты сопровождали и подготовку соглашения, и процесс его одобрения национальными правительствами стран-членов ЕС. В частности, власти бельгийской Валлонии сначала отказались одобрить документ, что поставило его подписание под угрозу срыва.
Однако впоследствии власти Бельгии сумели убедить Валлонию в целесообразности одобрения документа. В итоге 30 октября 2016 года премьер-министр Канады Дж.Трюдо и представители Евросоюза все же сумели подписать соглашение.
Соглашение CETA нацелено на устранение торговых ограничений между Канадой и ЕС. Как ожидается, благодаря соглашению они смогут отменить почти все из существующих в настоящее время торговых пошлин.
Сторонники СЕТА утверждают, что после подписания документа объем взаимной торговли может увеличиться на 20%. Критики соглашения полагают, что СЕТА защищает интересы крупных компаний и что его подписание приведет к снижению стандартов качества продукции.
Для Канады сделка крайне важна, так как поможет снизить зависимость от торговли с соседними США. Для Евросоюза CETA стало первым торговым соглашением с государством, входящим в G7.
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