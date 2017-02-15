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Дальнее зарубежье 15.02.2017 19:19

Глава ЦРУ встретился с лидером Палестины Аббасом

Директор ЦРУ Майк Помпео встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Рамаллахе, сообщает в среду израильская газета "Гаарец" со ссылкой на источники.

По информации источников издания, стороны обсудили, в частности, палестино-израильский конфликт и ситуацию в Сирии.

На встрече присутствовал глава палестинской разведки Маджид Фарадж и генсек Организации освобождения Палестины Саеб Эрекат.

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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, ЦРУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]