Глава ЦРУ встретился с лидером Палестины Аббасом

Директор ЦРУ Майк Помпео встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Рамаллахе, сообщает в среду израильская газета "Гаарец" со ссылкой на источники.

По информации источников издания, стороны обсудили, в частности, палестино-израильский конфликт и ситуацию в Сирии.

На встрече присутствовал глава палестинской разведки Маджид Фарадж и генсек Организации освобождения Палестины Саеб Эрекат.