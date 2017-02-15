Глава ЦРУ встретился с лидером Палестины Аббасом

Директор ЦРУ Майк Помпео встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Рамаллахе, сообщает в среду израильская газета "Гаарец" со ссылкой на источники.
По информации источников издания, стороны обсудили, в частности, палестино-израильский конфликт и ситуацию в Сирии.
На встрече присутствовал глава палестинской разведки Маджид Фарадж и генсек Организации освобождения Палестины Саеб Эрекат.
Президент Азербайджана утвердил законодательные поправки в связи с применением Закона «О рекламе»
Президент Азербайджана утвердил Меморандум о ведении политических консультаций с Венесуэлой
Президент Азербайджана распорядился о порядке предоставления силовыми структурами отчета о движении штатов
Германия выделит 300 млн евро на зарядные станции для электромобилей
Украина ввела чрезвычайное положение в сфере энергетики
Гражданка Азербайджана пыталась пронести во внутренних органах золотые украшения весом более 265 грамм
В Азербайджане весной проверят знания и компетенцию около 50 тыс. преподавателей общеобразовательных учреждений
Азербайджан будет представлен на Всемирном туристическом форуме в Турции
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллинну в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Баку прошел лекторий о творчестве русского художника Григория Гагарина
В Баку прошел открытый урок танцевальной студии Центра детского творчества РИКЦ. Фоторепортаж
В западном регионе Азербайджана прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Россия и Грузия могут открыть транспортные коридоры в Армению через Абхазию и Южную Осетию
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии