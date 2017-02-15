Президент Азербайджана утвердил Меморандум о ведении политических консультаций с Венесуэлой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в среду Меморандум о создании механизма ведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Венесуэлы, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев также утвердил двустороннее соглашение о сотрудничестве между Госкомитетом по имущественным вопросам Азербайджана и Госкомитетом по имуществу Беларуси.

Также главой государства утвержден Протокол о взаимной деятельности в сфере борьбы с нарушениями таможенных правил при перевозке грузов авиационным транспортом между таможенными ведомствами Азербайджана и Беларуси.

Р.Бабаев