НАТО остается основой стабильности для трансатлантического союза - министр обороны США

НАТО остается фундаментом отношений между США и ЕС, заявил шеф Пентагона Джеймс Мэттис перед началом встречи министров обороны стран НАТО в среду в Брюсселе.

"Альянс остается фундаментальной основой для США и всех других членов трансатлантического союза", - заявил Д.Мэттис.

"(Сейчас) НАТО находится в процессе трансформации, она всегда адаптировалась к новым вызовам безопасности", - добавил он.

Кроме того, министр обороны напомнил, что президент США Дональд Трамп высказывается в поддержку НАТО, и вновь подчеркнул важность обоюдной финансовой поддержки со стороны "всех, кто получает выгоду от лучшей обороны в мире".