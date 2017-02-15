К шестистороннему формату по Афганистану могут присоединиться Узбекистан и Таджикистан, полагает эксперт

К расширению шестистороннего формата переговоров по Афганистану, скорее всего, проявят интерес в Ташкенте и Душанбе, а сдержанная позиция Ашхабада в этом вопросе связана с опасением поставить под сомнение нейтралитет Туркменистана, считает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

"Полагаю, что к формату могут присоединиться Узбекистан и Таджикистан, поскольку оба этих государства граничат с Афганистаном. В случае обострения ситуации на севере этой страны и приближения нестабильности к границам СНГ Ташкент и Душанбе смогли бы стать эффективными партнерами по предотвращению расползания нестабильности в сторону региона Центральной Азии", - заявил О.Нессар в среду "Интерфаксу".

Что касается Туркменистана, также граничащего с Афганистаном, то участие Ашхабада в данном формате было бы полезно, но туркменская сторона предпочитает проявлять сдержанность в этом вопросе, отмечает эксперт.

"Со стороны Ашхабада пока не проявляются признаки заинтересованности. Если бы Туркменистан согласился участвовать в этом процессе, то это было бы полезно, с учетом того, что страна граничит с северной афганской провинцией Фарьяб. Это очень нестабильный афганский регион, где в прошлом году наблюдалось обострение ситуации, и дальнейшее развитие событий в этой провинции очень сложно прогнозировать. На данный момент все зависит от политического решения Ашхабада, где проявляют сдержанность, которую можно объяснить опасениями поставить под сомнение политику нейтралитет Туркменистана", - сказал собеседник агентства.

15 февраля в Москве состоялись консультации по афганской проблематике в шестистороннем формате с участием России, Афганистана, Пакистана, Китая, Ирана и Индии на уровне спецпредставителей по Афганистану и старших должностных лиц. Как сообщили в МИД РФ, участники шестисторонних переговоров по Афганистану в Москве высказались за расширение этого формата, в первую очередь, за счет стран Центральной Азии.