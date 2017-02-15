Вашингтон нацелен на дальнейшее укрепление сотрудничества с Берлином после избрания Штайнмайера президентом ФРГ

В Вашингтоне приветствовали избрание Франка-Вальтера Штайнмайера президентом ФРГ.

"Германия является одним из наших ближайших союзников. С нетерпением ждем работы вместе с избранным президентом Штайнмайером для дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими двумя странами", - говорится в пресс-релизе Белого дома, распространенном в среду.

"Желаем ему успехов в его новом качестве и благодарим за руководящую роль на предыдущих должностях, включая работу на посту министра иностранных дел (Германии)", - отмечает пресс-служба Белого дома.

Ф.-В.Штайнмайер был избран президентом Германии 12 февраля.