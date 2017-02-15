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Дальнее зарубежье 15.02.2017 20:18

Вашингтон нацелен на дальнейшее укрепление сотрудничества с Берлином после избрания Штайнмайера президентом ФРГ

В Вашингтоне приветствовали избрание Франка-Вальтера Штайнмайера президентом ФРГ.

"Германия является одним из наших ближайших союзников. С нетерпением ждем работы вместе с избранным президентом Штайнмайером для дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими двумя странами", - говорится в пресс-релизе Белого дома, распространенном в среду.

"Желаем ему успехов в его новом качестве и благодарим за руководящую роль на предыдущих должностях, включая работу на посту министра иностранных дел (Германии)", - отмечает пресс-служба Белого дома.

Ф.-В.Штайнмайер был избран президентом Германии 12 февраля.

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Тэги: США, ФРГ, ШТАЙНМАЙЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]