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СНГ 15.02.2017 20:41

Рост ВВП РФ в 2017 году составит около 2% - глава Минэкономразвития

Рост ВВП в 2017 году составит около 2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В целом по 2017 году мы ожидаем рост порядка 2%", - сказал министр.

"Если говорить о начале 2017 года, то здесь тоже ситуация складывается довольно позитивная. Первые данные, которые мы видим, это данные по погрузке на железнодорожном транспорте, по потреблению электроэнергии - они показывают очень хороший рост. Погрузка на железнодорожном транспорте выросла около 9% к уровню прошлого года (в январе - ИФ): это очень серьёзный рост - говорит о том, что экономическая активность начинает восстанавливаться", - отметил М.Орешкин.

"Если посмотреть на опросы предприятий, то здесь индикаторы говорят о том, что уровень уверенности максимальный с начала 2011 года. Тоже очень хороший показатель, говорит о том, что экономическая активность продолжает восстанавливаться", - добавил он.

"Ещё очень важная особенность и отличие 2016 года от 2017: в 2016 году рост был сосредоточен только в ряде отраслей, в таких как сельское хозяйство, химическая промышленность и ряд других отраслей, так называемые торгуемые отрасли (кто либо работает на экспорт, либо конкурирует с импортом на внутреннем рынке) - они продемонстрировали положительную динамику. В 2017 году мы ожидаем, что рост будет более широкий, затронет в том числе и потребительский сектор, ожидаем восстановления денежных доходов населения, будет складываться положительная тенденция", - сказал министр.

М.Орешкин напомнил, что, по данным Росстата, ВВП РФ в 2016 году снизился на 0,2%.

"Если посмотреть весь 2016 год, то негативные тенденции были в первом полугодии, а во втором полугодии уже в целом экономика вышла в рост. Поэтому цифры в начале года были похуже, а затем постепенно выправились. Это, конечно, во многом результат действий финансово-экономических властей по политике долгосрочной стабильности, которая постепенно начала действовать, позволила экономике адаптироваться к изменившейся ситуации и вывела экономику вновь на траекторию роста", - отметил министр.

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Тэги: РОССИЯ, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]