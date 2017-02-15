Рост ВВП РФ в 2017 году составит около 2% - глава Минэкономразвития

Рост ВВП в 2017 году составит около 2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В целом по 2017 году мы ожидаем рост порядка 2%", - сказал министр.
"Если говорить о начале 2017 года, то здесь тоже ситуация складывается довольно позитивная. Первые данные, которые мы видим, это данные по погрузке на железнодорожном транспорте, по потреблению электроэнергии - они показывают очень хороший рост. Погрузка на железнодорожном транспорте выросла около 9% к уровню прошлого года (в январе - ИФ): это очень серьёзный рост - говорит о том, что экономическая активность начинает восстанавливаться", - отметил М.Орешкин.
"Если посмотреть на опросы предприятий, то здесь индикаторы говорят о том, что уровень уверенности максимальный с начала 2011 года. Тоже очень хороший показатель, говорит о том, что экономическая активность продолжает восстанавливаться", - добавил он.
"Ещё очень важная особенность и отличие 2016 года от 2017: в 2016 году рост был сосредоточен только в ряде отраслей, в таких как сельское хозяйство, химическая промышленность и ряд других отраслей, так называемые торгуемые отрасли (кто либо работает на экспорт, либо конкурирует с импортом на внутреннем рынке) - они продемонстрировали положительную динамику. В 2017 году мы ожидаем, что рост будет более широкий, затронет в том числе и потребительский сектор, ожидаем восстановления денежных доходов населения, будет складываться положительная тенденция", - сказал министр.
М.Орешкин напомнил, что, по данным Росстата, ВВП РФ в 2016 году снизился на 0,2%.
"Если посмотреть весь 2016 год, то негативные тенденции были в первом полугодии, а во втором полугодии уже в целом экономика вышла в рост. Поэтому цифры в начале года были похуже, а затем постепенно выправились. Это, конечно, во многом результат действий финансово-экономических властей по политике долгосрочной стабильности, которая постепенно начала действовать, позволила экономике адаптироваться к изменившейся ситуации и вывела экономику вновь на траекторию роста", - отметил министр.
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