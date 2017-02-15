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Дальнее зарубежье 15.02.2017 21:00

Теракт в Багдаде привел к гибели 15 человек, 50 ранены

Не менее 15 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в одном из пригородов иракской столицы, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на данные местной полиции.

Еще минимум 50 человек получили ранения.

Теракт произошел на оживленной улице в северо-восточном пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр, где проживают в основном последователи ислама шиитского толка. По словам очевидцев, на воздух взлетел заминированный автомобиль.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.

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Тэги: ИРАК, СТОЛИЦА, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]