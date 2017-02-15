Глава Пентагона призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис призвал союзников по НАТО увеличить финансирование обороны, чтобы США могли сохранить свои обязательства перед альянсом, сообщает в среду информационное агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

"Американский налогоплательщик отныне не в состоянии нести на себе несоразмерную долю в защите западных ценностей. Если ваши страны не хотят, чтобы Америка умерила свою приверженность к делам этого альянса, все страны должны продемонстрировать поддержу нашей совместной обороны", - заявил Дж.Мэттис.

Встреча министров обороны стран-членов НАТО проходит 15 и 16 февраля в Брюсселе. В ней впервые принимает участие новый глава Пентагона Дж.Мэттис.