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Дальнее зарубежье 15.02.2017 22:37

НАТО приняла решение о создании хаба в Неаполе для улучшения реагирования на угрозы и вызовы на южном фланге альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что Североатлантический альянс договорился о создании в Неаполе хаба для лучшего реагирования на потенциальные угрозы с юга.

По его словам, "около 100 человек будут анализировать потенциальные угрозы и поддерживать контакты с партнерами".

Ранее Й.Столтенберг заявлял, что этот хаб будет "актуален лишь для южного фланга".

"У НАТО есть широкий потенциал средств, которые при необходимости могут быть использованы и на юге. Но этот хаб добавит конкретное средство для реагирования на вызовы, которые возникают на южном фланге. И это будет при командовании объединенных вооруженных сил в Неаполе", - заявлял ранее генсек НАТО.

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Тэги: НАТО, НЕАПОЛЬ, ХАБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]