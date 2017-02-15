НАТО приняла решение о создании хаба в Неаполе для улучшения реагирования на угрозы и вызовы на южном фланге альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что Североатлантический альянс договорился о создании в Неаполе хаба для лучшего реагирования на потенциальные угрозы с юга.

По его словам, "около 100 человек будут анализировать потенциальные угрозы и поддерживать контакты с партнерами".

Ранее Й.Столтенберг заявлял, что этот хаб будет "актуален лишь для южного фланга".

"У НАТО есть широкий потенциал средств, которые при необходимости могут быть использованы и на юге. Но этот хаб добавит конкретное средство для реагирования на вызовы, которые возникают на южном фланге. И это будет при командовании объединенных вооруженных сил в Неаполе", - заявлял ранее генсек НАТО.