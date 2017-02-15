Трамп обещает работать над мирным договором между Израилем и палестинцами

Новая администрация США готова работать с Израилем и союзниками в ближневосточном регионе над заключением мирного договора между Израилем и Палестинской национальной автономией (ПНА), заявил президент США Дональд Трамп.

"Наша администрация готова работать с Израилем и нашими общими союзниками в регионе над безопасностью и стабильностью, работать над заключением мирного договора между Израилем и палестинцами", - заявил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Вместе с тем, Д.Трамп, предупредил, что урегулирование данной проблемы потребует уступок как от палестинцев, так и от израильтян.