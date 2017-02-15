Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7296 EUR   1.8293 RUR   0.0303 GBR   2.1553 TRY   0.4735

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.93 Brent   55.59

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -2° 18 Фев 19 Фев

Дальнее зарубежье 15.02.2017 22:39

Трамп обещает работать над мирным договором между Израилем и палестинцами

Новая администрация США готова работать с Израилем и союзниками в ближневосточном регионе над заключением мирного договора между Израилем и Палестинской национальной автономией (ПНА), заявил президент США Дональд Трамп.

"Наша администрация готова работать с Израилем и нашими общими союзниками в регионе над безопасностью и стабильностью, работать над заключением мирного договора между Израилем и палестинцами", - заявил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Вместе с тем, Д.Трамп, предупредил, что урегулирование данной проблемы потребует уступок как от палестинцев, так и от израильтян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, МИР


Похожие новости


Создание двух государств - не обязательное условие для урегулирования ближневосточного конфликта - Белый дом Американский проект резолюции Совбеза ООН с осуждением ракетного обстрела Израиля не получил поддержки - источник в штаб-квартире ООН ОИС критикует Трампа за планы переноса в Иерусалим посольства США в Израиле Трамп высказался за вето США в СБ ООН при рассмотрении резолюции с осуждением поселенческой активности Израиля Трамп пожертвовал $10 тыс. на нужды израильского поселения на Западном берегу реки Иордан США и Израиль готовятся к подписанию соглашения о военной помощи на сумму более $35 млрд - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]